"Борнмут" – "Ливерпуль" – 0:4 (обзор)

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"Борнмут" – "Ливерпуль" – 0:4 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 18-го тура чемпионата Англии между "Бормутом" и "Ливерпулем" (0:4).

Видео: "Борнмут" –  "Ливерпуль".

 

Не пропустите: В одни ворота: "Ливерпуль" на выезде разгромил "Борнмут". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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