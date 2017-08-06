"Борнмут" - "Наполи" - 2:2, "Интер" - "Вильярреал" - 3:1 (обзоры)

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"Борнмут" - "Наполи" - 2:2, "Интер" - "Вильярреал" - 3:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры товарищеских матчей с участием английских, испанских и итальянских клубов.

Видео: "Борнмут" - "Наполи" - 2:2.

Видео: "Интер" - "Вильярреал" - 3:1.

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Интер" победил "Вильярреал", "Наполи" разошелся миром с "Борнмутом". | http://soccernews.ru

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6 Реал Сосьедад 38 64
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8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
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