"Борнмут" - "Ньюкасл" - 2:2, "Брайтон" – "Суонси" - 4:1 (обзоры)

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"Борнмут" - "Ньюкасл" - 2:2, "Брайтон" – "Суонси" - 4:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 28-го тура английской Премьер-лиги.

"Борнмут" - "Ньюкасл" - 2:2 

"Брайтон" – "Суонси" - 4:1

Не пропустите: "Брайтон" разгромил "Суонси" и другие результаты 28-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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2 Ливерпуль 28 57
3 Манчестер Юнайтед 27 56
4 Челси 27 53
5 Тоттенхэм 27 52
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 27 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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