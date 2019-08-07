"Борнмут" объявил о переходе игрока "Ливерпуля"

Теги ливерпульборнмутхарри уилсонтрансферы

"Борнмут" объявил о переходе игрока "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Харри Уилсон стал игроком "Борнмута", сообщает официальный сайт клуба.

"Вишни" объявили о годичной аренде 22-летнего футболиста, которая обойдется им в 2,7 миллиона евро.

Отмечается, что у "Борнмута" не будет права выкупа валлийца по окончании сезона 2019/20.

Уилсон - воспитанник "Ливерпуля". Ранее его трижды отправляли в аренду - в "Крю", "Халл Сити" и "Дерби Каунти".

Не пропустите: "Реал" договорился о переходе игрока "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" сделал предложение по трансферу израильского хавбека

"Локомотив" сделал предложение по трансферу израильского хавбека

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов