"Борнмут" объявил о переходе игрока "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Харри Уилсон стал игроком "Борнмута", сообщает официальный сайт клуба.

"Вишни" объявили о годичной аренде 22-летнего футболиста, которая обойдется им в 2,7 миллиона евро.

Отмечается, что у "Борнмута" не будет права выкупа валлийца по окончании сезона 2019/20.

Уилсон - воспитанник "Ливерпуля". Ранее его трижды отправляли в аренду - в "Крю", "Халл Сити" и "Дерби Каунти".

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