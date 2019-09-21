"Борнмут" обыграл "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии
"Борнмут" обыграл "Саутгемптон" в матче 6-го тура чемпионата Англии.
Победа позволила гостем встречи выйти на третье место в таблице АПЛ.
"Саутгемптон" - "Борнмут" - 1:3 (0:2)
Голы: Аке, 10 - 0:1, Х.Уилсон, 35 - 0:2, Уорд-Проуз, 53 (с пенальти) - 1:2, К.Уилсон, 90+5 - 1:3.
"Саутгемптон": Ганн, Седрик Суариш, Вестергор, Дансо (Бертранд, 46), Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд (Армстронг, 89), Буфаль, Адамс (Ингс, 78).
"Борнмут": Рамсдейл, Аке, С.Кук, Рико, Стэйси, Лерма, Биллинг, Кинг (Сермен, 90+3), Х.Уилсон (Фрэйзер, 63), К.Уилсон, Соланке (Л.Кук, 77).
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