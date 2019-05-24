"Борнмут" оценил для "Арсенала" шотландского хавбека в 34 миллиона евро
"Арсенал" проявляет интерес к шотландскому полузащитнику "Борнмута" Райану Фрейзеру, сообщает The Independent.
По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Борнмут" оценивает хавбека в 34 миллиона евро, несмотря на то, что его контракт с клубом истекает летом 2020 года.
В нынешнем сезоне 25-летний Фрейзер провел за "Борнмут" 42 матча во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал 15 результативных передач. Ранее он играл за "Абердин" и "Ипсвич".
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|Ливерпуль
|38
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|3
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|72
|4
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
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|Лестер Сити
|38
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|38
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
|38
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|Бернли
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|Саутгемптон
|38
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