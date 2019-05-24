"Борнмут" оценил для "Арсенала" шотландского хавбека в 34 миллиона евро

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"Борнмут" оценил для "Арсенала" шотландского хавбека в 34 миллиона евро

"Арсенал" проявляет интерес к шотландскому полузащитнику "Борнмута" Райану Фрейзеру, сообщает The Independent.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Борнмут" оценивает хавбека в 34 миллиона евро, несмотря на то, что его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Фрейзер провел за "Борнмут" 42 матча во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал 15 результативных передач. Ранее он играл за "Абердин" и "Ипсвич".

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