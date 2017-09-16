"Борнмут" одолел "Брайтон"

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"Борнмут" одолел "Брайтон"

В рамках 5-го тура АПЛ "Борнмут" одержал победу над "Брайтоном".

"Борнмут" — "Брайтон" 2:1

Голы: Марч, 55 - 0:1, Сурман, 67 - 1:1, Дефо, 73 - 2:1

"Борнмут": Бегович, Смит, Фрэнсис, Аке, Дэниэлс, Фрейзер (Айб, 65), Артер, Сурман, Пью, Кинг (Гослинг, 90+3), Дефо (Афобе, 78)

"Брайтон": Райан, Росеньор, Даффи, Данк, Зуттнер, Нокэрт (Искердо, 77), Стивенс, Проппер, Марч, Гросс (Маррей, 77), Хемед. | http://soccernews.ru

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