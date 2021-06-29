"Борнмут" огласил имя нового главного тренера

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"Борнмут" огласил имя нового главного тренера

Фото твиттер "Борнмута"

"Борнмут" на своём официальном сайте объявил о назначении Скотта Паркера на пост главного тренера команды.

40-летний специалист до последнего времени возглавлял вылетевший из АПЛ "Фулхэм".

Контракт нового наставника с "Борнмутом" рассчитан на три сезона.

"Вишни" сейчас выступают в Чемпионшипе, в минувшем розыгрыше они добрались до плей-офф, но не сумели выйти в высший дивизион.

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