"Борнмут" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" об аренде нападающего
"Манчестер Юнайтед" предпринял попытку усилить атаку нападающим "Борнмута" Джошуа Кингом.
По информации Sky Sports, "красные дьяволы" хотели арендовать 28-летнего норвежца, но получили отказ.
"Борнмут" не собирается расставаться с ключевым игроком посреди сезона, поскольку команде грозит вылет из АПЛ.
Стоит отметить, что Кинг является воспитанником "МЮ". В нынешней кампании он забил 3 гола в 17 матчах. Рыночная стоимость форварда - 20 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
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|2
|Манчестер Сити
|24
|51
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|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
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|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
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