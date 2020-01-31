"Борнмут" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" об аренде нападающего

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"Борнмут" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" об аренде нападающего

"Манчестер Юнайтед" предпринял попытку усилить атаку нападающим "Борнмута" Джошуа Кингом.

По информации Sky Sports, "красные дьяволы" хотели арендовать 28-летнего норвежца, но получили отказ.

"Борнмут" не собирается расставаться с ключевым игроком посреди сезона, поскольку команде грозит вылет из АПЛ.

Стоит отметить, что Кинг является воспитанником "МЮ". В нынешней кампании он забил 3 гола в 17 матчах. Рыночная стоимость форварда - 20 миллионов евро.

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