"Борнмут" подписал еще одного игрока "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн стал игроком "Борнмута".

Как сообщает официальный сайт клуба, "вишни" арендовали 27-летнего игрока до конца сезона. Об опции выкупа ничего не говорится.

Клайн выступал за "Ливерпуль" с 2015 года. В этом сезоне он принял участие всего в пяти играх.

После 21 тура "Борнмут" идет на 12-м месте в АПЛ и от еврокубковой зоны их отделяет 14 очков.

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