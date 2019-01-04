"Борнмут" подписал еще одного игрока "Ливерпуля"

1 Теги ливерпульборнмутнатаниэль клайн

"Борнмут" подписал еще одного игрока "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн стал игроком "Борнмута".

Как сообщает официальный сайт клуба, "вишни" арендовали 27-летнего игрока до конца сезона. Об опции выкупа ничего не говорится.

Клайн выступал за "Ливерпуль" с 2015 года. В этом сезоне он принял участие всего в пяти играх.

После 21 тура "Борнмут" идет на 12-м месте в АПЛ и от еврокубковой зоны их отделяет 14 очков.

Читайте также: Форвард "Ливерпуля" перешел в "Борнмут" за 21 миллион евро. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Именно опыта Клайна не будет вам хватать на далёких стадиях лч,аукнется вам ещё!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов