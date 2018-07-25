"Борнмут" подписал испанского защитника за 12 миллионов евро



Защитник "Леганеса" Диего Рико перешел в "Борнмут", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2022 года.

25-летний Рико выступал за "Леганес" с 2016 года, провел за клуб 58 матчей и забил 4 гола. Ранее играл за "Сарагосу". Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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