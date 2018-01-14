"Борнмут" пока ни разу не побеждал "Арсенал"

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Борнмут" дома сыграет с "Арсеналом".

Стоит отметить, что "вишни" еще ни разу не побеждали "канониров" в своей истории.

Ранее "Арсенал" выиграл пять из шести матчей, при одной ничьей, с разницей мячей 16-4.

Матч "Борнмут" - "Арсенал" состоится сегодня, 14 января и начнется в 16:30 мск.

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