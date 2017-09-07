"Борнмут" продлил Дэниэлса

"Борнмут" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Чарли Дэниэлсом.

31-летний футболист заключил с "вишнями" соглашение до лета 2020 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Дэниэлс выступает за "Борнмут" с 2011 года, сыграл 205 матчей и забил 16 голов.

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