"Борнмут" продлил контракт с ключевым хавбеком

"Борнмут" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Льюисом Куком.

21-летний футболист, который был включён в резервный список сборной Англии на ЧМ-2018, заключил с "вишнями" соглашение до 2022 года.

В этом сезоне Кук сыграл за "Борнмут" 32 матча и сделал 2 результативных передачи.

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