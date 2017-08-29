"Борнмут" продлил контракт с нападающим Кингом

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"Борнмут" продлил контракт с нападающим Кингом

Норвежский нападающий Джошуа Кинг подписал новый контракт с "Борнмутом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года.

25-летний Кинг выступает за "Борнмут" с 2015 года, провел за клуб 74 матча и забил 23 мяча. Ранее играл за "Манчестер Юнайтед", "Престон", менхенгладбахскую "Боруссию", "Халл Сити" и "Блэкберн". За сборную Норвегии сыграл 28 матчей и забил 7 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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