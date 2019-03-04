"Борнмут" продлил контракт с трансферной целью "Тоттенхэма"

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"Борнмут" продлил контракт с трансферной целью "Тоттенхэма"

"Борнмут" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Дэвидом Бруксом.

Новое соглашение является долгосрочным, однако его условия пока не раскрываются. Предыдущий договор истекал в 2022 году.

Брукс выступает за "Борнмут" с лета 2018 года, сыграл 26 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Месяц назад сообщалось об интересе к 21-летнему хавбеку со стороны лондонского "Тоттенхэма".

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