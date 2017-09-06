"Борнмут" продлил Мингса

"Борнмут" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тайроном Мингсом.

Согласно сообщению на ресурсе "вишен", 24-летний центрбек заключил с клубом долгосрочное соглашение, условия которого пока не разглашаются.

Стоит отметить, что предыдущий контракт Мингса с "Борнмутом" истекал в 2019 году.

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