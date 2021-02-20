"Борнмут" рассматривает на пост тренера еще одного экс-игрока сборной Франции

Теги борнмутпатрик виейрадавид вагнертьерри анри

"Борнмут" рассматривает на пост тренера еще одного экс-игрока сборной Франции

"Борнмут" продолжает поиски нового главного тренера.

Как сообщает Sky Sports, клуб из Чемпионшипа рассматривает кандидатуры Патрика Виейра и Давида Вагнера. Ранее "Борнмут" вел переговоры с Тьерри Анри.

На данный момент и.о. тренера "Борнмута" является Джонатан Вудгейт. Клуб занимает в Чемпионшипе шестую позицию.

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