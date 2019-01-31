"Борнмут" разбил "Челси", а "Саутгемптон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"

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"Борнмут" разбил "Челси", а "Саутгемптон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"

В 24-м туре АПЛ "Бормунт" разгромил "Челси", а "Саутгемптон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас".

"Борнмут" -"Челси" - 4:0.

Голы: Кинг, 47 - 1:0, Брукс, 63 - 2:0, Кинг, 74 -3:0, Дэниэлс, 90 - 4:0.

 "Борнмут" - Боруц, Кук, Смит, Клайн, Аке, Станислас, Брукс (Айб, 68), Фрэйзер (Даниэлс, 90), Серман, Кинг, Гослинг.

 "Челси" - Аррисабалага, Рюдигер, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 61), Канте, Азар, Игуаин (Жиру, 65).

"Саутгемптон" - "Кристал Пэлас" - 1:1.

Голы: Заа, 47 - 0:1, Уорд-Проуз, 77 - 1:1.

 "Саутгемптон" - Маккарти, Стивенс, Вестергор (Эльюнусси, 75), Таргетт, Беднарек, Редмонд, Хейбьерг (Слэттери, 84), Ромеу, Уорд-Проуз, Валери(Армстронг, 62), Ингз.

 "Кристал Пэлас" - Гуаита, Томкинс (Дэнн, 90), ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур, Миливоевич, Таунсенд, Куяте (Шлупп, 71), Заа, Айю.

"Борнмут" набрал 33 очка и занимает десятое место. У "Челси" 43 очка и четвертая позиция.

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