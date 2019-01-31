"Борнмут" разбил "Челси", а "Саутгемптон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"
В 24-м туре АПЛ "Бормунт" разгромил "Челси", а "Саутгемптон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас".
"Борнмут" -"Челси" - 4:0.
Голы: Кинг, 47 - 1:0, Брукс, 63 - 2:0, Кинг, 74 -3:0, Дэниэлс, 90 - 4:0.
"Борнмут" - Боруц, Кук, Смит, Клайн, Аке, Станислас, Брукс (Айб, 68), Фрэйзер (Даниэлс, 90), Серман, Кинг, Гослинг.
"Челси" - Аррисабалага, Рюдигер, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 61), Канте, Азар, Игуаин (Жиру, 65).
"Саутгемптон" - "Кристал Пэлас" - 1:1.
Голы: Заа, 47 - 0:1, Уорд-Проуз, 77 - 1:1.
"Саутгемптон" - Маккарти, Стивенс, Вестергор (Эльюнусси, 75), Таргетт, Беднарек, Редмонд, Хейбьерг (Слэттери, 84), Ромеу, Уорд-Проуз, Валери(Армстронг, 62), Ингз.
"Кристал Пэлас" - Гуаита, Томкинс (Дэнн, 90), ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Макартур, Миливоевич, Таунсенд, Куяте (Шлупп, 71), Заа, Айю.
"Борнмут" набрал 33 очка и занимает десятое место. У "Челси" 43 очка и четвертая позиция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11