"Борнмут" разгромил "Брайтон", а "Бернли" обыграл "Кардифф" в рамках 34-го тура АПЛ

"Борнмут" в гостевом матче разгромил "Брайтон" в рамках 34-го тура АПЛ.

"Борнмут" с 41 очком расположился на 12-м месте в турнирной таблице, "Брайтон" с 33 баллом остался на 17-й строчке.

"Брайтон & Хоув" - "Борнмут" - 0:5 (0:1)

Голы: Гослинг, 33 - 0:1, Фрэйзер, 55 - 0:2, Брукс, 74 - 0:3, Уилсон, 82 - 0:4. Станислас, 90+2 - 0:5.

"Брайтон & Хоув": Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду, Преппер (Искиэрдо, 63), Стивенс, Биссума, Кноккарт, Локадиа, Андоне (Маррей, 58).

"Борнмут": Боруц, Смит, Аке, Кук (Симпсон, 87), Мефам, Гослинг, Лерма, Брукс, Кинг (Соланке, 76), Фрэйзер, Уилсон (Станислас, 84).

В параллельной встрече тура "Бернли" обыграл "Кардифф" благодаря дублю нападающего Криса Вуда (2:0).

"Бернли" поднялся на 14-е место в таблице, набрав 39 очков. "Кардифф" идет на 18-м месте, имея в своем активе 28 баллов.

Голы: Вуд, 31 - 1:0, Вуд, 90+2 - 2:0.

"Бернли": Хитон, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл, Вуд, Барнс.

"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон, Камараса, Артер (Рид, 81), Хойлетт (Мендес-Лейнг, 73), Зохоре (Ньясс, 78), Дж.Мерфи.

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