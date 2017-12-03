"Борнмут" – "Саутгемптон" - 1:1 (обзор)

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"Борнмут" – "Саутгемптон" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 15-го тура чемпионата Англии между "Борнмутом" и "Саутгемптоном" (1:1).

Видео: "Борнмут" – "Саутгемптон".

 

Не пропустите: "Борнмут" и "Саутгемптон" сыграли вничью. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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