"Борнмут" – "Тоттенхэм" - 1:4 (обзор)

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"Борнмут" – "Тоттенхэм" - 1:4 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 30-го тура чемпионата России между "Борнмутом" и "Тоттенхэмом" (1:4).

Видео: "Борнмут" – "Тоттенхэм".

Не пропустите: Дубль Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Борнмутом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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