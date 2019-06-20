"Борнмут" требует от "МЮ" 56 миллионов евро за 21-летнего хавбека
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Борнмута" Дэвиду Бруксу, сообщает The Sun.
По сведениям издания, манкунианцы хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Видеть игрока в команде хочет главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер. При этом "Борнмут" оценивает хавбека в 56 миллионов евро.
21-летний Брукс перешел в "Борнмут" прошлым летом из "Шеффилд Юнайтед" за 11,3 миллиона евро. В минувшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Кристал Пэлас
|38
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|38
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