"Борнмут" требует от "МЮ" 56 миллионов евро за 21-летнего хавбека

Теги манчестер юнайтедборнмутдэвид брукстрансферы

"Борнмут" требует от "МЮ" 56 миллионов евро за 21-летнего хавбека
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Борнмута" Дэвиду Бруксу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Видеть игрока в команде хочет главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер. При этом "Борнмут" оценивает хавбека в 56 миллионов евро.

21-летний Брукс перешел в "Борнмут" прошлым летом из "Шеффилд Юнайтед" за 11,3 миллиона евро. В минувшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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