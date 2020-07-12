"Борнмут" уверенно обыграл "Лестер" в матче АПЛ
"Борнмут" разгромил "Лестер" в матче 35-го тура АПЛ.
"Борнмут" - "Лестер" - 4:1 (0:1)
Голы: Варди, 23 - 0:1, Станислас, 66 (с пенальти) - 1:1, Соланке, 67 - 2:1, Эванс, 83 (в свои ворота) - 3:1, Соланке, 87 - 4:1.
"Борнмут": Рамсдейл, Аке (С.Кук, 40), Рико, Келли, Стэйси, Гослинг (Биллинг, 46), Лерма, Брукс (Л.Кук, 81), К.Уилсон (Сарридж, 90), Соланке, Данджума (Станислас, 46).
"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Олбрайтон (Беннетт, 16), Тилеманс, Ндиди, Варди, Перес (Барнс, 71), Ихеаначо (Прат, 46).
"Лестер" с 59 баллами занимает 4 место в турнирной таблице. "Борнмунт" располагается на 18 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18