"Борнмут" уверенно обыграл "Лестер" в матче АПЛ

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"Борнмут" уверенно обыграл "Лестер" в матче АПЛ

"Борнмут" разгромил "Лестер" в матче 35-го тура АПЛ.

"Борнмут" - "Лестер" - 4:1 (0:1)

Голы: Варди, 23 - 0:1, Станислас, 66 (с пенальти) - 1:1, Соланке, 67 - 2:1, Эванс, 83 (в свои ворота) - 3:1, Соланке, 87 - 4:1.

"Борнмут": Рамсдейл, Аке (С.Кук, 40), Рико, Келли, Стэйси, Гослинг (Биллинг, 46), Лерма, Брукс (Л.Кук, 81), К.Уилсон (Сарридж, 90), Соланке, Данджума (Станислас, 46).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Олбрайтон (Беннетт, 16), Тилеманс, Ндиди, Варди, Перес (Барнс, 71), Ихеаначо (Прат, 46).

"Лестер" с 59 баллами занимает 4 место в турнирной таблице. "Борнмунт" располагается на 18 позиции.

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