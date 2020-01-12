"Борнмут" в домашнем матче потерпел поражение от "Уотфорда"

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"Борнмут" в домашнем матче потерпел поражение от "Уотфорда"

"Борнмут" в домашнем матче потерпел поражение от "Уотфорда" в 22-м туре АПЛ.

В составе гостей голами отметились полузащитник Абдулай Дукуре, форвард Трой Дини и хавбек Роберто Перейра.

"Борнмут" - "Уотфорд" - 0:3 (0:1)

Голы: Дукуре, 42 - 0:1, Дини, 65 - 0:2, Перейра, 90+2 - 0:3.

"Борнмут": Траверс, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг (Л.Кук, 59), Лерма (Биллинг, 59), Х.Уилсон (Сарридж, 75), Фрэйзер, К.Уилсон, Соланке.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Доусон, Масина, Капуэ, Чалоба, Дукуре (Кина, 86), Дини, Деулофеу (Грэй, 90+1), Сарр (Перейра, 82)

Для "Уотфорда" эта победа стала третьей подряд в АПЛ. Клуб занимает 17 место в РПЛ. У "Борнмута" 19 позиция.

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