"Борнмут" - "Вест Хэм" - 3:3, "Уотфорд" - "Лестер" - 2:1 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 20-го тура английской Премьер-Лиги, в которых "Борнмут" и "Вест Хэм" сыграли в результативную ничью, а "Уотфорд" переиграл "Лестер".

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