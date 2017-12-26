"Борнмут" - "Вест Хэм" - 3:3, "Уотфорд" - "Лестер" - 2:1 (обзоры)

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"Борнмут" - "Вест Хэм" - 3:3, "Уотфорд" - "Лестер" - 2:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 20-го тура английской Премьер-Лиги, в которых "Борнмут" и "Вест Хэм" сыграли в результативную ничью, а "Уотфорд" переиграл "Лестер".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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