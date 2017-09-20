"Борнмут", "Вулверхэмптон" и "Лидс" пробились в следующий раунд Кубка Лиги
Представляем результаты 3-го раунда Кубка Лиги.
"Вулверхэмптон" – "Бристоль Роверс" 1:0
Гол: Энобахаре, 98 - 1:0
"Вулверхэмптон": Норрис, Деланд (Дуглас, 60), Родерик, Батт, Буур (Уилсон, 90), Прайс, Коуди, Маршалл (Ронан, 68), Ндиайе, Жиро (Кавалейру, 68), Энобахаре.
"Бристоль Роверс": Слокомб, Лидбиттер (Партингтон, 97), Локьер, Бола, Броудбент (Мур, 105), Кларк, Серкомб, Лайнс, Бодин, Харрисон (Гэффни, 90), Николс (Телфорд, 85).
Предупреждения: Харрисон (58), Дуглас (72), Батт (74), Телфорд (90), Прайс (101), Ндиайе (102).
Удаление: Локьер (120).
"Бернли" – "Лидс" 2:2, по пенальти - 3:5
Голы: Сако, 80 - 0:1, Вуд (пен), 89 - 1:1, Эрнандес (пен), 90 - 1:2, Брэйди, 90 - 2:2
"Бернли": Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Лонг, Гудмундссон, Вествуд (Дефур, 120), Хендрик (Корк, 90), Арфилд (Брэйди, 72), Воукс (Вуд, 72), Барнс.
"Лидс": Лонерган, Берарди, Бортуик-Джексон (Сако, 60), Эйлинг, Руф (Алиоски, 104), Роналдо Виейра, Клих, Шонесси, Даллас, Грот (Ласогга, 85), Чибицки (Эрнандес, 79).
Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5.
Предупреждения: Грот (45), Бардсли (53), Руф (59), Гудмундссон (70), Лонг (85).
"Борнмут" – "Брайтон" 1:0
Гол: Кинг, 99 - 1:0
"Борнмут": Боруц, Кук, Фрэнсис, Смит, Станислас (Пью, 63), Фрэйзер (Хайндмен, 116), Гослинг, Кук, Айб (Смит, 103), Муссе (Кинг, 79), Афобе.
"Брайтон": Крул, Хюнемайер, Росеньор (Матею, 109), Бонг, Голдсон, Скалак (Марч, 104), Моламби, Хатчинсон, Мерфи, Искьердо (Кнокерт, 104), Скелотто (Проппер, 105).
Предупреждения: Скалак (95), Боруц (120).
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