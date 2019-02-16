Бородюк назвал фаворитов в чемпионской гонке РПЛ

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Бородюк назвал фаворитов в чемпионской гонке РПЛ

Известный российский тренер Александр Бородюк назвал фаворитов в чемпионской гонке РПЛ.

"На мой взгляд, в этом сезоне за чемпионство будут бороться "Зенит" и "Краснодар". Да, они играют в разных стилях. Петербуржцы действуют не так красиво и изящно, у них прагматичный футбол. "Быки" же играют по-современному - это привлекательный футбол на скоростях, в борьбе. Считаю, что команда уже созрела решать самые большие задачи", - цитирует Бородюка Sportbox. 

Отметим, что по итогам 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 34 очка, а на счету идущего вторым "Краснодара" 33 пункта.

Также напомним, что обе команды продолжают выступления в плей-офф Лиги Европы. "Зенит" в 1/16 финала сражается с "Фенербахче", а "Краснодар" - с "Байером".

Не пропустите: Широков назвал главного конкурента "Зенита" в чемпионской гонке. | http://soccernews.ru 

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