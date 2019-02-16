Бородюк назвал фаворитов в чемпионской гонке РПЛ
Известный российский тренер Александр Бородюк назвал фаворитов в чемпионской гонке РПЛ.
"На мой взгляд, в этом сезоне за чемпионство будут бороться "Зенит" и "Краснодар". Да, они играют в разных стилях. Петербуржцы действуют не так красиво и изящно, у них прагматичный футбол. "Быки" же играют по-современному - это привлекательный футбол на скоростях, в борьбе. Считаю, что команда уже созрела решать самые большие задачи", - цитирует Бородюка Sportbox.
Отметим, что по итогам 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 34 очка, а на счету идущего вторым "Краснодара" 33 пункта.
Также напомним, что обе команды продолжают выступления в плей-офф Лиги Европы. "Зенит" в 1/16 финала сражается с "Фенербахче", а "Краснодар" - с "Байером".
Не пропустите: Широков назвал главного конкурента "Зенита" в чемпионской гонке. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10