Бородюк - об игроках сборной России: "Много пиара, но им еще многому надо учиться"

Известный российский тренер Александр Бородюк высказался после тяжёлой победы национальной сборной над Казахстаном в матче шестого тура квалификации Евро-2020.

"Ряд игроков очень понравился, сыграли на характере, прежде всего - Жирков и Фернандес. Некоторые, которых я не хотел бы называть, разочаровали. У них было много пиара, их расхваливала пресса, но игра показывает, что им еще многому надо учиться", - сказал Бородюк.

Напомним, что Россия одолела Казахстан благодаря голу на 89-й минуте. В активе команды 5 побед в 6 турах отбора.

Не пропустите: Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победного матча с Казахстаном. | http://soccernews.ru