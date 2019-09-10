Бородюк - об игроках сборной России: "Много пиара, но им еще многому надо учиться"
Известный российский тренер Александр Бородюк высказался после тяжёлой победы национальной сборной над Казахстаном в матче шестого тура квалификации Евро-2020.
"Ряд игроков очень понравился, сыграли на характере, прежде всего - Жирков и Фернандес. Некоторые, которых я не хотел бы называть, разочаровали. У них было много пиара, их расхваливала пресса, но игра показывает, что им еще многому надо учиться", - сказал Бородюк.
Напомним, что Россия одолела Казахстан благодаря голу на 89-й минуте. В активе команды 5 побед в 6 турах отбора.
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