Бородюк обвинил Игоря Денисова во лжи

Фото "Спорт-Экспресс" / Алексей Иванов

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк отреагировал на слова экс-полузащитника национальной команды Игоря Денисова.

Ранее футболист заявил, что сам отказался ехать на Евро-2008, а позвонившего ему Бородюка послал.

"Этот паренёк совсем заврался. Всё, что он наговорил - удивительная ложь. Видимо, хочет стать героем соцсетей. Я прекрасно помню наш разговор. А то, что он наговорил - пусть лично попробует мне это сказать. Тогда Денисов приехал спустя неделю, ни слова не произнёс, голову вниз опустил, за него всё говорил агент и просил, чтобы его взяли в сборную. Но по этому вопросу у нас было твёрдое решение. Это могут подтвердить Гус Хиддинк и Игорь Корнеев, которые все это наблюдали.

Паренька понесло не в ту сторону, хочет пропиариться, многое недоговаривает и несёт абсолютную ложь. Результат показал, что мы поступили правильно, что не взяли его на Евро-2008. Я не знаю, где он был и в каком состоянии, но разговор был таким. Звоню ему и говорю: "Мы тебя вызываем в сборную". А он ответил: "Я не приеду". Спрашиваю: "Почему?". Он говорит: "Просто не приеду". На этом разговор закончился. И никаких слов с его стороны не было.

У этого так называемого футболиста одни скандалы, интриги, конфликты были во всех командах, где он играл. Умные люди всегда сделают правильные выводы из его красноречия. Общался ли я с ним после этого инцидента? Когда он начнёт рассказывать правду, можно будет о чём-то поговорить. Пока он только лжёт. Я говорю, какой был разговор на самом деле, а он хочет показаться крутым. Желаю ему всего наилучшего и научиться говорить правду!" - сказал Бородюк.

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