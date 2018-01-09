Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана

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Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк подал в отставку со своего поста.

Накануне на заседании тренерского совета Казахстанской Федерации футбола 55-летнему специалисту был выдвинут вотум недоверия.

Сам Бородюк также неудовлетворительно оценил свою работу, посетовав на сжатые сроки подготовки команды к официальным матчам из-за неудобного календаря.

Под руководством российского наставника сборная Казахстана провела 7 игр, в которых 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

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