Бородюк покидает пост главного тренера сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк заявил, что он покидает свой пост.

"Меня приглашал бывший генсек Федерации футбола Казахстана Каныш Аубакиров. У меня действующий контракт, но решение для себя я уже принял. Об остальном мы поговорим с новым генсеком. Во время работы в Федерации у меня сложились нормальные профессиональные отношения" - сказал 55-летний российский специалист.

Отметим, что под руководством Бородюка сборная Казахстана сыграла 7 матчей, в которых потерпела 6 поражений и 1 раз добыла ничью.

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