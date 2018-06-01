Бородюк призвал сборную России не ждать лёгкой игры с Саудовской Аравией
Известный российский тренер Александр Бородюк поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.
"Я смотрел матчи сборной Саудовской Аравии. Мне в этой команде очень понравилось то, что у них есть дисциплина на поле. А это уже о чём-то говорит. У них нет больших разрывов между линиями. Но вот уровень игроков может и не соответствует европейскому уровню, но всё же впечатления они оставили не самое плохое. Ходит много разговоров, что Россия должна легко обыгрывать Саудовскую Аравию. Но это не так. Будет очень трудная игра, поэтому нужно серьёзно подготовится к ней" - сказал Бородюк.
Напомним, что матч Россия - Саудовская Аравия состоится 14 июня в Москве.
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