Бородюк: "В игре с Уругваем у нас есть все шансы на успех"

Известный тренер Александр Бородюк оценил выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Я бы не стал разделять два первых матча. Очевидно, что в обеих встречах наша команда показала добротный футбол. Но, не умоляя ее достоинств, стоит сказать, что соперники были не самого высокого уровня. Более того, Уругвай приехал на Чемпионат Мира неподготовленным. Так что и в третьем матче у нас есть все шансы на успех...

Нам же, еще раз повторю, стоит думать о своей игре. И не впадать в эйфорию. А она внешне присутствует, будто мы обыграли Бразилию, а не команды куда более низкого уровня", - цитирует 55-летнего специалиста Московский комсомолец.

Напомним, Мостовой выбрал предпочтительного соперника для сборной России в 1/8 финала ЧМ. | soccernews.ru