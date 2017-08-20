Боррьелло близок к повторению рекорда Серии А

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Боррьелло близок к повторению рекорда Серии АНовоиспеченный форвард итальянского "СПАЛ" Марко Боррьелло близок к повторению рекорду Серии А.

Так, 35-летний нападающий, который лишь вчера перешел в стан "бело-голубых" из "Кальяри", может повторить достижение Николы Аморузо, поигравшего сразу в тринадцати клубах высшего дивизиона страны. "СПАЛ" стал же для Боррьелло двенадцатой командой в его карьере после "Милана", "Тревизо", "Эмполи", "Реджины", "Сампдории", "Дженоа", "Ромы", "Ювентуса", "Карпи", "Аталанты" и уже упоминавшегося "Кальяри".

Напомним, сегодня "Милан" сыграет против "Кротоне". | soccernews.ru

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