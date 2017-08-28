Боррьелло забил гол в составе 12-го клуба в Серии А и повторил рекорд Аморузо

В матче 2-го тура чемпионата Италии СПАЛ на своем поле обыграл "Удинезе" со счетом 3:2.

Один из мячей хозяев на счету нападающего Марко Боррьелло, который открыл счет на 25-й минуте.

Стоит отметить, что форвард забил гол в Серии А в составе своего 12-го клуба и повторил тем самым рекорд Николы Аморузо.

35-летний Боррьелло ранее отмечался голами за "Эмполи", "Реджину", "Сампдорию", "Тревизо", "Милан", "Дженоа", "Рому", "Ювентус", "Карпи", "Аталанту" и "Кальяри". Всего на его счету 96 голов в 326 матчах Серии А.

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