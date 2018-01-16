Защитник Кэмерон Бортуик-Джексон вернулся в "Манчестер Юнайтед" из аренды в "Лидсе", сообщает официальный сайт клуба.

Манкунианцы досрочно прекратили арендный договор игрока, который действовал до лета этого года.

В нынешнем сезоне 20-летний англичанин провел за "Лидс" 1 матч в Чемпионшипе.

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