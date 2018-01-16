Бортуик-Джексон вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Теги кэмерон джейк бортуик-джексонманчестер юнайтедлидс юнайтед

Бортуик-Джексон вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Защитник Кэмерон Бортуик-Джексон вернулся в "Манчестер Юнайтед" из аренды в "Лидсе", сообщает официальный сайт клуба.

Манкунианцы досрочно прекратили арендный договор игрока, который действовал до лета этого года.

В нынешнем сезоне 20-летний англичанин провел за "Лидс" 1 матч в Чемпионшипе.

Не пропустите: Мхитарян может сорвать переход Санчеса в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов