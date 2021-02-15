"Боруссии" Менхенгладбах ищет нового тренера. Есть две яркие кандидатуры

Начались поиски нового главного тренера для "Боруссии" из Менхенгладбаха. Пост будет свободен со следующего сезона, информирует Kicker.



Напомним, сегодня, действующий наставник "Боруссии" Марко Розе сделал заявление о своей дальнейшей карьере. 44-летний специалист доработает текущий сезон до конца, а после возглавит "Боруссию" из Дортмунда.



Теперь руководство "Гладбаха" ищет на освобождающуюся должность кандидатов. Среди прочих, выделяются бывший тренер ПСВ Марк ван Боммел и наставник "Аякса" Эрик тен Хаг.

В сезоне 2020/2021 "Боруссия" Менхенгладбах расположилась на 7 месте в турнирной таблице Бундеслиги. В активе команды 33 очка после 21 сыгранного матча.



Читать также: Марко Розе летом возглавит дортмундскую "Боруссию" | http://soccernews.ru