"Боруссии" Менхенгладбах уничтожила "Арминию"

Фото: Твиттер @borussia_en

В рамках 31 тура немецкой Бундеслиги в Менхенгладбахе "Боруссия" принимала "Арминию" и добилась сокрушительной победы со счетом 5:0. "Жеребцы", которые еще не потеряли шансы попасть в еврокубки по итогам сезона, очень резво начали встречу и уже к 18 минуте получили преимущество в 3 мяча. В дальнейшем игра успокоилась, но хозяева во второй половине не остановились и забили еще дважды. Стоит отметить нападающего Бриля Эмболо, которые в этом матче записал на свой счет дубль и результативную передачу.

Результат позволил "Боруссии" набрать 46 очков и подняться на 7 строчку в турнирной таблице. У "Арминии" осталось 30 баллов и 15 место в чемпионате Германии.

"Боруссия" Менхенгладбах - "Арминия" 5:0 (3:0)

Голы: Эмболо, 6 - 1:0, Тюрам, 15 - 2:0, Бенсебайни, 18 (пенальти) - 3:0, Эмболо, 69 - 4:0, Плеа, 84 - 5:0

"Боруссия" Менхенгладбах: Зоммер, Лайнер (Байер, 85), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Янчке, 85), Лазаро (Вендт, 75), Закария, Вольф, Нойхаус (Крамер, 75), Эмболо, Тюрам (Плеа, 75).

"Арминия": Ортега, де Медина, Нильссон, Пипер, Лукоки, Гебауэр (Шипплок, 76), Окугава (Кунце, 46), Притль, Майер, Доан, Клос (Фогльзаммер, 46).