"Боруссии" Менхенгладбах уничтожила "Арминию"
Фото: Твиттер @borussia_en
В рамках 31 тура немецкой Бундеслиги в Менхенгладбахе "Боруссия" принимала "Арминию" и добилась сокрушительной победы со счетом 5:0. "Жеребцы", которые еще не потеряли шансы попасть в еврокубки по итогам сезона, очень резво начали встречу и уже к 18 минуте получили преимущество в 3 мяча. В дальнейшем игра успокоилась, но хозяева во второй половине не остановились и забили еще дважды. Стоит отметить нападающего Бриля Эмболо, которые в этом матче записал на свой счет дубль и результативную передачу.
Результат позволил "Боруссии" набрать 46 очков и подняться на 7 строчку в турнирной таблице. У "Арминии" осталось 30 баллов и 15 место в чемпионате Германии.
"Боруссия" Менхенгладбах - "Арминия" 5:0 (3:0)
Голы: Эмболо, 6 - 1:0, Тюрам, 15 - 2:0, Бенсебайни, 18 (пенальти) - 3:0, Эмболо, 69 - 4:0, Плеа, 84 - 5:0
"Боруссия" Менхенгладбах: Зоммер, Лайнер (Байер, 85), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Янчке, 85), Лазаро (Вендт, 75), Закария, Вольф, Нойхаус (Крамер, 75), Эмболо, Тюрам (Плеа, 75).
"Арминия": Ортега, де Медина, Нильссон, Пипер, Лукоки, Гебауэр (Шипплок, 76), Окугава (Кунце, 46), Притль, Майер, Доан, Клос (Фогльзаммер, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20