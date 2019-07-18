"Боруссии" нужен один из двух нападающих "Ювентуса"

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"Боруссии" нужен один из двух нападающих "Ювентуса"

В шорт-листе дортмундской "Боруссии" находятся сразу двое нападающих "Ювентуса".

Как сообщает Calciomercato, речь идет о Марио Манджукиче и Мойсе Кине. Отметим, что 33-летним хорватом также интересуется "Эвертон".

В прошлом сезоне Кин провел 17 игр, в которых отметился семью голами и одним ассистом.

На счету Манджукича 11 забитых семь результативных передач в 33 матча.

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