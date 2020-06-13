"Боруссия" анонсировала продление контракта с Бюрки

Дортмундская "Боруссия" в ближайшее время продлит соглашение с вратарем Романом Бюрки.

"Мы согласовали с Романом условия нового договора. Мы очень рады, что он продолжает защищать цвета нашего клуба", - заявил спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк.

Бюрки выступает за "Боруссию" с 2015 года. В этом сезоне 29-летний голкипер провел 36 игр, в которых пропустил 43 гола.

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