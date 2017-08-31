"Боруссия" арендует полузащитника "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Джейдон Санчо в ближайшее время станет игроком дортмундской "Боруссии", сообщает Deutsche Welle.

По информации источника, "шмели" арендуют 17-летнего англичанина на один сезон с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что Санчо пока не дебютировал за основную команду "Манчестер Сити".

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