"Боруссия" - "Барселона": "шмели" размазали каталонцев, но не смогли переиграть Тер Штегена, а Месси стал худшим на поле

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"Боруссия" - "Барселона": "шмели" размазали каталонцев, но не смогли переиграть Тер Штегена, а Месси стал худшим на поле

Это была лишь третья дуэль соперников за всю историю еврокубков. В Суперкубке УЕФА 1996/97 "Барса" победила дома 2:0, а в Дортмунде отстояла преимущество (1:1). Каталонцы занимают пятое место в чемпионате Испании 2019/20, где еще не выигрывали на выезде –1 балл на полях "Осасуны" и "Атлетика". Дортмундцы уступают лишь "РБ Лейпциг" после тех же 4-х туров Бундеслиги. Команда Фавра проиграла "Унион Берлину" на выезде, а в родных стенах дважды побеждала с разницей в 4 мяча. Именно "шмели" начали с моментов. Гризманн на 9-й минуте сыграл слишком хладнокровно в собственной штрафной, отдав пас на экс-форварда "Барсы". Однако Пако Алькасер крайне неуклюже пробил далеко от ворот. 16-летний Фати классно разыграл комбинацию из Суаресом на Гризманна, но француза успели заблокировать. Здесь же после подачи углового Пике пробил мимо дальней штанги. Острый момент возник на 26-й минуте. Хуммельс создал преимущество Дортмунда на левом фланге, обыграв Фати и уйдя в атаку. Торган Азар получил от него пас, разогнал атаку, которую завершал Ройс – тер Штеген успел перекрыть угол обстрела.

Через несколько минут Хуммельс уже замыкал подачу партнера со штрафного. Ройс сделал все идеально, а вот Матс ворота перекинул. Ашраф Хакими, который играет в аренде из "Реала", пробросил мяч мимо Альбы, продрался в штрафную и пробил в ближний. Бурки врезался в своего же Алькасера. Фати был первым на подборе, но удар Ансуи заблокировали. Лангле привез, Ройс с Алькасера ​​разыграли, а Санчо бездушно пробил выше. Альба травмировался, и уже на 40-й Жорди заменил Серхи Роберто. Гризманн поменялся флангами с Фати. Антуан начинал на левом фланге, а во второй половине первого тайма перешел направо. В плане позиционного нападения особых дивидендов это команде Вальверде не дало. "Барселона" давила, контролировала, зажимала моментами "Боруссию" в ее штрафной. Однако в финальной трети Хуммельс и компания всегда успевали подчищать. Единственные моменты, которые несли в первые 45 минут остроту, приходили со стандартов. Дортмунд в атаке выглядел интереснее. Неудивительно, что именно команда Фавра единственный раз на всех попала в створ.

Второй тайм начался очень живо. Луис Суарес прорвался чуть не во вратарскую, но прошить Бурки не сумел. На 55-й Семеду не справился с финтами Санчо и наступил ему на ногу – это очевидный пенальти. Ройс подошел к 11-метровой отметки и... проиграл дуэль тер Штеген. Месси на заключительные 30 минут меняет Фати, который установил рекорд как самый молодой игрок в еврокубковой истории "Барселоны" (16 лет и 321 день), став также третьим самым молодым дебютантом Лиги чемпионов. Удар за ударом, момент за моментом в "Боруссии" после выхода Месси! Ройс дважды, Алькасер с нескольких метров – все не туда. Брандт, заменивший Азара, стреляет в перекладину. Хакими прострелил справа, Алькасер пропустил, но Ройс отказался забивать – выше, хотя до ворот было совершенно недалеко. Дортмунд играет в "Барсу", разрывая гостей в их штрафной. Ройс проигрывает будто хоккейную дуэль тер Штегену – Марк-Андре невероятный в ближнем бою. В итоге Месси стал худшим в своей команде, запомнившись только потерями и неудачными попытками обыгрыша и удара. Боруссия переиграла "Барсу" по голевым моментам 6:0, но не реализовала пенальти и еще кучу шансов – особенно отличился Ройс, на совести которого 4 утеряны возможности.

"Боруссия" уничтожила "Барсу", но забыла победить

Статистика голевых моментов шокирует. У "Барсы" было больше опасных подходов, но эти потенциальные возможности умирали еще до финальной стадии атак. Если брать супершансы, дортмундцы не заметили соперника (6:0). По ожидаемым голами вырисовался тот же разгромный результат – 3,8 на 0,4 xG. А на табло несправедливые для хозяев нули. Не помогли изменить привычную картину ни замены, ни хваленые дорогущих новички – де Йонг и Гризманн вовсе не наиграли на суммарные 200 млн евро. "Сине-гранатовые" просто в очередной раз показали себя анонимной и беспомощной командой на выезде. Хотя нет, на этот раз они были особенно провальными. Чтобы вы понимали, даже "Ливерпуль" в знаменитом камбэке в прошлом сезоне, который завершился со счетом 4:0, перевесил "блаугранас" по остроте моментов с меньшим разрывом (2,29 на 0,78 по xG), чем это было на "Вестфалленштадион". Если за тот матч испанские СМИ разрывали команду Вальверде, то страшно представить, что будет сегодня. Хотя, с другой стороны, результат вывезли положительный. За это, конечно, "Барселона" должен выставиться своему немецкому вратарю, который поймал особый кураж на родине, где ему отказывают в праве быть вратарем сборной №1. "Боруссия" выиграла не только в качестве моментов. Абсолютно все показатели борьбы также в пользу команды Фавра – единоборства (51 на 44), воздушные дуэли (12: 9), отборы (53% против 47%), перехваыт (15:11), выносы (35:15). Даже в дриблинге завоевали преимущество (16 удачных попыток при 62% против 11 с 61%). Да, в точности пасов и контроле мяча "Барса" традиционно доминировала, но что с того, если после выхода Месси и Ракитича моменты посыпались именно в ее сторону.

Ройс против Месси – черный вечер лидеров

Лео обнажил проблемы своей команды. Если Фати хотя бы полезно передвигался и выполнял много черновой работы, Месси вышел играть на чистых мячах, да еще и в своем неторопливом темпе пешехода. Как следствие, не стало лучше в нападении, а в защите началась паника. Еще одна проблема с капитаном "Барселоны" – все моментально становятся в тень, ожидая от него какого-то чуда. Показательно, как тот же Артур вел игру в центре поля, и ничего не предвещало беды до перерыва. Гризманн и Суарес также будто остановились, вежливо и скромно ожидая приказов гуру, но тот только входит в сезон – 2 выигранные единоборства с 8-и, сразу 12 потерь и только 81% точности паса (только в трио партнеров по атаке было хуже) и 1 заблокирован удар. Не сложилось даже с обводками (2 из 5 прошли), а из успешных действий на оборону – только один перехват. Ну, а Луис Суарес продолжает проваливаться на выездах в ЛЧ – 28 часов и 20 минут он не забивает в гостевых матчах еврокубка. Зато Тер Штеген – новый ночной кошмар Марко Ройса. Капитан "Боруссии" мог если не покер, то хет-трик точно оформить. Торган Азар, Санчо, Алькасер, Хакими и Брандт делали все, чтобы 30-летний немецкий полузащитник отметился забитым мячом. Ройс не только потерял море 100-процентных моментов, но и проиграл борьбу (выиграл только 5 из 15-и единоборств на земле) и дал себя пройти на дриблинге, аж 4 раза (только де Йонг провалился столько же).

С таким Хуммельсом "Боруссия" может далеко зайти

Пока каталонцы разбирались в своих новых атакующих связях, королем на поле чувствовал себя центрбэк, которого "Бавария" отпустила за меньшее, чем заплатила Дортмунду (только 30,5 млн евро, 4,5 миллиона экономии). Хуммельс двоился и троился, спокойно и так, знаете, на классе чемпиона мира нейтрализуя все угрозы со стороны гостей. Лучший полевой игрок матча выполнил наибольше перехватов (7) и выносов (10). Совершил 6 подборов и выиграл все 100% единоборств – не только на земле, но и снял с головы Суареса потенциально убийственную подачу Гризманна. "Боруссия" всегда славилась своей бешеной атакой – те же Санчо и компания значительно лучше сыграли, чем их звездные визави. Однако теперь они получили еще и очень солидный центр защиты, который, в паре с надежными опорниками (Витсель и Дилэйни тоже не могли не понравиться), может привести клуб к давно невиданным вершинам.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Никто никого не размазывал. Обе!!! команды играли к атакующий сумбурный футбол. Играл бы с первых минут Месси , то даже не смотря что он ещё не в лучше форме, по известной причине, игра была бы совсем другой. После выхода Месси, игра стала более классической, но стало не хватать Бускетса. В поледние 20 минут Барса полностью доминировала, но так как ещё нет сыгранности с Гризманом и Суаресом, то все рейды далёкого от своей лучшей формы Месски, разбивались об глухой "автобус" Борруссии.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Да, Тер Стеген конечно спасал Барсу, но это его работа. Он отличный вратарь, и на мой взгляд лучший в Европе, но ведь и Барса один из лучших клубов мира, а лучшие клубы мира и подписывают себе лучших!

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