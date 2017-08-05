"Боруссия" – "Бавария" - 2:2, по пенальти - 4:5 (обзор)

Теги боруссия дортмундбавария мюнхен

"Боруссия" – "Бавария" - 2:2, по пенальти - 4:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за Суперкубок Германии между дортмундской "Боруссией" и "Баварией".

Не пропустите: Суперкубок едет в Мюнхен: "Бавария" в серии пенальти обыграла "Боруссию". | http://soccernews.ru

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