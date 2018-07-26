"Боруссия" - "Бенфика" - 2:2 (3:4 пен.) (видеообзор)

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"Боруссия" - "Бенфика" - 2:2 (3:4 пен.) (видеообзор)Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Международного кубка чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Бенфикой" (2:2, 3:4 пен.).

 

Читайте: "Бенфика" добыла волевую победу над дортмундской "Боруссией" | http://soccernews.ru

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