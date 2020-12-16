"Боруссия" без Холанда обыгрывает "Вердер". Все результаты 1 игрового дня 12 тура Бундеслиги

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"Боруссия" без Холанда обыгрывает "Вердер". Все результаты 1 игрового дня 12 тура БундеслигиЗавершился первый игровой день 12 тура немецкой Бундеслиги.

"Айнтрахт" - "Боруссия" Менхенгладбах 3:3 (3:1)

Голы: Штиндль, 14 - 0:1, Силва, 22 (пенальти) - 1:1, Силва, 24 - 2:1, Баркок, 32 - 3:1, Штиндль, 90 (пенальти) - 3:2, Штиндль, 90+5 - 3:3
Удаление: Абраам, 81

"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Костич, Роде (Камада, 90), Соу, Баркок (да Кошта, 90), Юнес (Кор, 71), Андре Силва (Ильзанкер, 84).

"Боруссия" Менхенгладбах: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Траоре, 83), Штиндль, Крамер, Бенеш (Закария, 46), Вольф (Лазаро, 46), Плеа (Эмболо, 63), Тюрам.
 

"Вердер" - "Боруссия" Дортмунд 1:2 (1:1)

Голы: Геррейро, 12 - 0:1, Мовальд, 28 - 1:1, Ройс, 78 - 1:2
Нереализованный пенальти: Ройс, 78

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Агу, 86), Гросс, Фридль, Аугустинссон, Мевальд (Вольтемаде, 66), Эггештайн, Мбом (Шмид, 87), Осако (Эррас, 73), Сарджент (Битенкур, 66).

"Боруссия" Дортмунд: Бюрки, Морей (Пишчек, 85), Хуммельс (Загаду, 85), Аканджи, Геррейро, Витцель, Санчо, Рейна, Беллингем (Брандт, 73), Ройс, Мукоко (Джан, 80).
 

"Штутгарт" - "Унион" Берлин 2:2 (0:1)

Голы: Фридрих, 4 - 0:1, Авонийи, 77 - 0:2,Калайджич, 85 - 1:2, Калайджич, 90 - 2:2

"Штутгарт": Кобель, Кемпф (Калайджич, 80), Антон, Мавропанос (Штенцель, 53), Соса (Кулибали, 46), Кастро, Эндо, Ферстер (Клемент, 80), Климович (Дидави, 46), Вамангитука, Гонсалес.

"Унион" Берлин: Люте, Триммель, Кнохе, Гиссельманн, Ленц, Фридрих, Грисбек (Гогия, 87), Премель, Беккер (Бюльтер, 61), Авонийи, Тойхерт (Рюэрсон, 68).
 

"Герта" - "Майнц" 0:0 (0:0)

"Герта": Шволов, Зефейк (Пекарик, 72), Боята, Торунарига, Платтенхардт (Миттельштедт, 61), Штарк, Тузар (Лекки, 72), Гендузи, Дилросун (Лукебакио, 61), Пионтек (Нганкам, 82), Матеус Кунья.

"Майнц": Центнер, Хак, Аарон Мартин, Ниакате, Сен-Жюст, Штегер (Латца, 77), Фернандеш, Кунде, Баррейро, Квайсон (Матета, 80), Онисиво (Буркардт, 80).
 
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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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