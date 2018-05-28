"Боруссия" близка к подписанию хавбека "Айнтрахта"

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"Боруссия" близка к подписанию хавбека "Айнтрахта"

Дортмундская "Боруссия" близка к подписанию полузащитника "Айнтрахта" Мариуса Вольфа.

Как сообщает Kicker, клубы уже согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Сумма сделки составит пять миллионов евро.

В борьбе за универсального хавбека "шмели" опередили "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм".

В минувшем сезоне Вольф сыграл за "Айнтрахт" 34 матча, забил 6 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" интересуется защитником "Аталанты". | http://soccernews.ru

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