"Боруссия" близка к подписанию хавбека "Айнтрахта"

Дортмундская "Боруссия" близка к подписанию полузащитника "Айнтрахта" Мариуса Вольфа.

Как сообщает Kicker, клубы уже согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Сумма сделки составит пять миллионов евро.

В борьбе за универсального хавбека "шмели" опередили "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм".

В минувшем сезоне Вольф сыграл за "Айнтрахт" 34 матча, забил 6 голов и сделал 11 ассистов.

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