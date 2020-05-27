"Боруссия" близка к покупке хавбека "Бирмингема"

Хавбек "Бирмингема" Джуд Беллингем в ближайшее время должен перейти в дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Sport.de, "шмели" уже согласовали трансфер 16-летнего англичанина, однако детали сделки пока неизвестны.

Отмечается, что ради перехода в "Боруссию" футболист отказал "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Беллингем сыграл 35 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

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