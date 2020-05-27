"Боруссия" близка к покупке хавбека "Бирмингема"
Хавбек "Бирмингема" Джуд Беллингем в ближайшее время должен перейти в дортмундскую "Боруссию".
Как сообщает Sport.de, "шмели" уже согласовали трансфер 16-летнего англичанина, однако детали сделки пока неизвестны.
Отмечается, что ради перехода в "Боруссию" футболист отказал "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне Беллингем сыграл 35 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|5
|Байер Леверкузен
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Фрайбург
|28
|38
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|27
|18