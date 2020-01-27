"Боруссия" близка к трансферу хавбека "Ювентуса"

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"Боруссия" близка к трансферу хавбека "Ювентуса"

Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе немецкого полузащитника туринского "Ювентуса" Эмре Джана, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Немецкий клуб заплатит за футболиста 23 миллиона евро. Ожидается, что официально о переходе хавбека будет объявлено в ближайшие дни.

26-летний Джан является воспитанником "Баварии". В нынешнем сезоне он провел за "Ювентус" восемь матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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