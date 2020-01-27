"Боруссия" близка к трансферу хавбека "Ювентуса"
Дортмундская "Боруссия" договорилась о переходе немецкого полузащитника туринского "Ювентуса" Эмре Джана, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
Немецкий клуб заплатит за футболиста 23 миллиона евро. Ожидается, что официально о переходе хавбека будет объявлено в ближайшие дни.
26-летний Джан является воспитанником "Баварии". В нынешнем сезоне он провел за "Ювентус" восемь матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Ньюкасл" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
"Фейеноорд" купил форварда, которым интересовался ЦСКА
-
"Спартак" объявил о продлении контракта с ветераном команды
-
"Краснодар" на сборе в Испании сыграет с китайским клубом, город которого стал очагом коронавируса
-
Официально: братья Березуцкие вернулись в ЦСКА
-
"Наполи" мог проиграть 5 домашних матчей подряд впервые за почти 100 лет! Но нашел правильного соперника, чтобы это не сделать!
Лента новостей
-
Мбаппе готов перейти в "Ливерпуль"
-
Участники Евро-2020 определились с базами на время чемпионата Европы
-
"Наполи" готов заплатить более 20 миллионов евро за воспитанника "Милана"
-
Тарасов поедет с "Рубином" на второй сбор
-
"Боруссия" близка к трансферу хавбека "Ювентуса"
-
Глушаков рассказал, где он живет в Грозном
-
1
The Sun опубликовал рекламный ролик с Месси и Брайантом
-
Конте стало плохо после очередной неудачи "Интера"
-
Педро может воссоединиться с Иньестой в Японии
-
Азар пропустит матч с "Атлетико"
-
"Краснодар" отменил товарищеский матч с китайским клубом
-
"Динамо" нацелилось на полузащитника "Зенита"
-
"Тоттенхэм" и "Милан" могут обменяться игроками до конца января
-
"Монтеррей" сообщил об условиях перехода Краневиттера из "Зенита"
-
Жена Мамаева рассказала о больших проблемах в семье
-
1
"Фейеноорд" купил форварда, которым интересовался ЦСКА
-
1
"Спартак" объявил о продлении контракта с ветераном команды
-
"Милан" и "Ювентус" могут обменяться полузащитниками
-
Защитник "Спартака" получил предложение из Бундеслиги
-
1
Экс-тренер "Спартака" возглавил "Химки"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
|34
|6
|Шальке
|19
|33
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|19
|22
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|15