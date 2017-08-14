"Боруссия" будет готова отпустить Дембеле, если подпишет ему замену

Теги усман дембелеборуссия дортмундбарселона

"Боруссия" будет готова отпустить Дембеле, если подпишет ему заменуДортмундская "Боруссия" будет готова отпустить своего вингера Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

Однако, как информирует El Mundo Deportivo, случиться это может только в том случае, если клубу удастся подписать ему замену. В настоящее время в качестве альтернативы 20-летнему французу "черно-желтые" рассматривают Иньяки Уильямса ("Атлетик"), Максвелла Корне ("Лион") и Федерико Кьезу ("Фиорентина").

Напомним, Хави высказался о возможном трансфере Дембеле в "Барселону". | soccernews.ru

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